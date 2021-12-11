«Мужчины обомлели»: Ани Лорак в «голом» платье обнажила свои «гром-бедра» на публике

Ани Лорак уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Не так давно певица повеселилась на вечеринке у Филиппа Киркорова, который отметил 10-летие дочки Аллы-Виктории.

А с наступлением зимы у артистки прибавилось работы. Она то и дело выступает на сцене, облачаясь в женственные наряды. Звезда предпочитает подчеркивать фигуру.

Накануне состоялась премия «Золотой граммофон». На мероприятия каждый год выступают лучшие исполнители. Лорак еще на репетиции столкнулась с Сергеем Лазаревым. Она предстала в спортивном костюме и кепке. Артист давно с ней знаком, поэтому был уверен, что вечером она всех сразит.

«Мы самые красивые, самые сексуальные, самые невероятные», — отметила певица.

И позже она прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье с легким мерцанием и глубоким декольте. Свои прелести артистка прикрыла шубкой из перьев. Лорак смогла покорить публики и собрать на себе мужские взгляды. А в гримерке она скинула шубку и показала свои формы во всей красе.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. «Эстетика во всем!», «Образ, абсолютно заслуженная награда», «Ну что у вас за фигура», «Какая вы роскошная», «Мужчины обомлели», «Ну от вас глаз не оторвать», «Платье просто волшебное», «Ну все видно», «Ошалели все», «Грудь прям в напряжении», «Как вам идет каре», «С челочкой просто кукла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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