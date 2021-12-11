«А трусики почти на ушах»: Брежнева в модном лифе с завязками сверкнула налившимся бюстом

Певица решила похвастаться свои любимым купальником. Она не постеснялась показать свои формы.

Вера Брежнева уже длительное время строит карьеру певицы. Она прославилась, когда выступала с группой «ВИА-Гра». теперь блондинка уже успешная сольная исполнительница.

Многие восхищаются не только ее вокалом, но и фигурой. В свои 39 лет она может похвастаться стройными формами. Не раз артистка украшала обложки глянца. А на сцене она предпочитает блистать в соблазнительных нарядах.

Брежнева любит проводить время на море, хоть отпуск она организует редко. На пляже она всегда сражает своими прелестями. На этот раз певица похвасталась своим любимым купальников.

В кадре она предстала в лифе на завязках цвета омлета и черных трусиках-галочках. Вера продемонстрировала роскошный бюст и ложбинку греха. Она также не скрыла плоский живот с рельефным прессом.

«Очень нравится верх», — призналась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. И это при том, что жена Константина Меладзе мама двоих детей. «Какая вы роскошная», «Фигурка просто бомбическая», «Какая вы прелестная», «Верочка, какой купальник», «А трусики почти на ушах», «Купальник привлек», «Боги, какой рельеф», «Ангельски хороша», «Ну что за вид! Вы сразили», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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