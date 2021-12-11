«Едва орех прикрыла»: Бузова в коротком платье и модных сапожках блеснула изящными бедрами

Телеведущая решила стать Снегурочкой. При этом она выбрала смелый образ, взбудоражив поклонников.

Ольга Бузова уже давно стала частью шоу-бизнеса. Она не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Телеведущая регулярно экспериментирует с имиджем. Не так давно она снова стала блондинкой, а теперь подстриглась, сделав каре.

Так как близится Новый год, артистка то и дело ездит на съемки. Каждый раз она демонстрирует новые образы. Бузова старается выделяться из толпы.

Недавно она выступила на сцене в смелом боди. А вот накануне певица сняла клип. Она поделилась эксклюзивными кадрами, на которых предстала в белоснежном мини-платье с пышными рукавами-фонариками.

Наряд облегал ее фигуру и едва прикрыл ее ягодицы. Модные сапоги с квадратным мысом и корона дополнили ее лук. Бузова сыграла современную Снегурочку. Она стала дефилировать перед камерой.

Поклонники восхитились тем, как Бузова выглядит. При этом некоторые посчитали ее образ слишком дерзким. «Ну что вид!», «Оля, какая красавица», «Ну просто чудо», «Какое платье», «А ножки сочные. Мужчина голову свернул», «Едва орех прикрыла», «Ну Оля!», «Для праздника надо сказочный наряд, а ты все свои бедра выставляешь», «Как-то на тебя странно мужчины смотрят», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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