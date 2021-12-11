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«Просто шедевр!»: возлюбленная Тимати сделала вертикальный шпагат, прижав спелый «орех» к зеркалу

Модель Саша Дони похвасталась своей прекрасной растяжкой.

«Просто шедевр!»: возлюбленная Тимати сделала вертикальный шпагат, прижав спелый «орех» к зеркалу
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Новая пассия рэпера Тимати модель Саша Дони в Instagram порадовала своих поклонников архивным кадром. На снимке она прижала свой спелый «орех» к зеркалу, вытянувшись в вертикальном шпагате.

Саша Дони
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

«Чтобы совсем не пропадать, залью архивное любимое вами фото».

Саша Дони

«Просто шедевр!», «Как-то сильно красиво и изящно», «Лучше бы мозги показала», «Саша просто великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что киевлянке Саше Дони всего 19 лет. Она уже несколько раз отдыхала вместе с Тимати на престижных мировых курортах.

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