«Люблю этого парня в чулках»: Молочников появился в откровенном наряде на шоу Варнавы

Известный режиссер вышел на сцену полуголый и на каблуках.

Во время откровенного кабаре-шоу Екатерины Варнавы в московском театре Crave, посвященного дню рождения актрисы, на сцене появился ее бойфренд – режиссер Александр Молочников («Мифы», «Скажи ей»).

Правда, 29-летний мужчина предстал перед возлюбленной в неожиданном образе: в трусах, чулках и на высоких каблуках. Видео этого перфоманса обе звезды опубликовали на своих страницах в Instagram. На одном из роликов слышно, как Варнава в грубой форме, но с улыбкой на лице представляет зрителям своего возлюбленного: «Это мой парень. Он — *** (чрезмерно эпатажный человек – Прим. авт.)».

«Люблю этого парня в чулках. Лучший на свете, — написала Екатерина на своей странице. — И да, нам очень весело друг с другом. Мы смешим и разыгрываем друг друга, никогда не обижаемся на шутки друг друга, потому что свободные и счастливые!»

В комментариях под постом актрисы свое восхищение смелостью и открытостью пары выразили Светлана Ходченкова, Татьяна Навка, Юлия Хлынина, Александр Ревва, Елена Валюшкина, Саша Бортич, певица Алсу и другие звезды.

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