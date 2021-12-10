«Попала бы в гарем к Сулейману, отвадила бы Хюррем»: Мерве Болугур засветила лифчик, эротично присев на корточки

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» показала всю красоту своей идеальной фигуры.

В турецком сериале «Великолепный век» Мерве Болугур сыграла наложницу шехзаде Селима. Многие поклонники уверены, что если бы актрисе досталась другая роль, и она, к примеру, попала бы в гарем султана Сулеймана, то точно «отвадила» бы от него Хюррем султан.

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Мерве Болугур лишила поклонников дара речи, представ в новом для себя амплуа — роковой красотки. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» присела на корточки, разведя бедра в стороны. При этом партнерша Энгина Озтюрка засветила бюстгальтер в слишком глубоком декольте.

«Попала бы в гарем к Сулейману, того гляди, и Хюррем бы отвадила», «Ба! Вот это невестка у Хюррем», «А ведь ее служанка, Валерия, стала госпожой, подарив дочку Сулейману! На ее месте могла бы быть и сама Нурбану! Но ей приглянулся шехзаде Селим», «Про эту Валерию, которая стала потом Назенин, никто и не вспомнит! Зато сын Нурбану взошел на престол после Селима», — написали фолловеры.

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