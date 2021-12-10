Лиза бегала по кухне с тряпкой, а Гарри — с пылесосом! Пугачева звала двойняшек на обед, а те капризничали

Дети Примадонны с детства приучаются к труду. Им нравится помогать взрослым по хозяйству.

Шоумен Максим Галкин может по праву гордиться своими детьми. К примеру, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза феерично делают генеральную уборку дома. Нянечка малышей Оксана выдает им личные веники и пылесосы, ну а за всем действом с любопытством наблюдает Примадонна.

Так, Алла Пугачева запечатлела, как ее дочка Лиза порхала по кухне с тряпочкой, протирая стекла дверей, а Гарри сновал туда-сюда с пылесосом. Позже его сестренка вооружилась веником, подметая пол на кухне. Примадонна попыталась остановить двойняшек, которые забыли про обед, она позвала их к столу. Но Лиза стала капризничать, уточнив, что сначала им нужно привести себя в порядок, а уж потом плотно покушать в столовой.

«Здесь какие-то пятна!» — недовольно сказала Лиза, протирая стеклянные двери в столовой. «Ну все, уже чисто!» — попыталась урезонить малышей Алла. «Нет! Гарри, я уже пять крошек нашла!» — позвала братика дочка Примадонны. «Ну, все готовы к обеду? Садитесь, вы заслужили обед!» — похвалила двойняшек их звездная мама. «Нет, нам не нужно!» — отказалась от супчика Лиза. «А что же вам нужно???» — удивилась Алла. «Нам нужно помыться», — ответила ей дочка, устав от уборки.

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