«Сразу и не узнала»: Федорова в бархатном платье в пол изумрудного цвета изумила поклонников

Бывшая «Мисс Вселенная» в вечернем образе отметилась на публике. Некоторые поклонники признались, что она преобразилась.

Оксана Федорова является телеведущей. Но многие ее знаю, так как почти 20 лет назад она стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». До сих пор многие поклонники восхищаются тем, как выглядит Федорова.

Модель ведет разные мероприятия и часто бывает на балах. То и дело она облачается в вечерние наряды. В свои 43 года брюнетка может похвастаться тем, что умеет петь и даже профессионально танцевать.

На днях Оксана приняла участие в танцевальном турнире Moscow Ball. Она несколько раз блеснула на паркете с 4-кратным чемпионом мира по 10 танцам Сергеем Рожковым. Победительница конкурсов красоты виртуозно исполнила танго.

А вот в бархатном платье в пол изумрудного цвета она вела мероприятие. Стразы украшали наряд, а благодаря фасоны она скрыла свои недостатки.

«Для меня это эмоции, спорт, красота и вдохновение! Совсем недавно был мой дебют на паркете. Эмоции зашкаливают!» — поделилась звезда.

Поклонники были изумлены тем, как выглядит Оксана. Многие признались, что не сразу ее узнали. «Как грациозно! Браво», «Молодец, на свой возраст красотка», «Федорова как была „Мисс Вселенная“ так и осталась, всегда восхищалась ей!! Воспитанная», «Сразу и не узнала», «Поправилась», «Даже с кг хороша!», «Я не узнала! Такая большая стала! Огромная», — прокомментировали кадры подписчики.

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