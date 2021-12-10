Стильная блондинка: Кудрявцева в брюках клеш и рубашке с кобурой ловко подчеркнула талию

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она не скрывает, что на ее глазах повзрослели многие звезды. Блондинка недавно отпраздновала юбилей.

Телеведущая не скрывает, что сначала боялась новой цифра, но в итоге решила, что она еще имеет порох в пороховницах. Лера в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой. Она любит облачаться в женственные наряды.

Кудрявцева ведет несколько передач. Почти каждую неделю она ездит на съемки и демонстрирует новые образы. В последнее время телеведущая все чаще облачается в платья.

А вот 10 декабря она решила облачиться в черные брюки клеш с высокой посадкой и белую рубашку. Лера подчеркнула свою талию. Она Также разбавила офисный стиль необычной деталью. Она надела поверх рубашки ремешки, напоминающие кобуру.

«Какие красивые тени!» — отметила визажист.

Лера грациозно продефилировала по коридору. Она отправилась на съемки. Благодаря брюкам, клеш которые визуально стройнят, звезда также скрыла недостатки. Об этом не раз рассказывали стилисты.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали ее лук стильным. «Вы такая стройная»: «Как мне нравится ваше украшение! Это кобура?», «Словно девушка бомба», «Ну просто сногсшибательная», «Как мне нравится ваш стиль, «Наряд идеальный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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