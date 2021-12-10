«Ох, без белья»: Подольская в платье-сорочке блеснула стройными ножками у бассейна

Наталья Подольская уже длительное время строит карьеру на сцене. Она является выпускницей «Фабрики звезд». Певица уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она год назад стала мамой во второй раз.

Артистка воспитывает не только сына Артемия, но и сына Ивана. Она быстро вернулась в форму и почти все лето звезда провела на море и лишь недавно снова стала активно выступать и появляться на светских раутах.

Для выступлений Наталья порой выбирает пикантные наряды. На днях она появилась на благотворительном вечере в брюках с разрезом и жилетке. А вот 9 декабря певица неожиданно поделилась видео, на котором предстала в черном платье-сорочке.

Наряд с тонкими бретельками подчеркнул ее стройные ноги. Подольская была в комнате с бассейном. Она блеснула фигурой. При этом артистка наложила поверх фильтр со свадебной фатой.

«Снимаем небольшое видео для новой песни!», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. Певица смогла взбудоражить поклонников.

«Просто нет слов», «Ну просто прелесть», «Наташа, кажется это домашнее видео», «Ну выглядите вы словно собрались в спальню», «Какие стройные ножки», «Какая красивая», «Вот это мамочка», «Вову манишь?», «Ох, без белья», «Вам так идет это все», «Наталья, как же вам идет это платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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