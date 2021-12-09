Аристократический стиль: Арзамасова в коротком пальто и пышной юбке покрасовалась у елки

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру актрисы. Она не скрывает, что счастлива в браке с Ильей Авербухом. Но до недавнего времени пара скрывала свой роман. Звезда «Папиных дочек» снималась в кино.

В ее копилке десятки ролей. Также она служит в театре. Но в этом году жизнь артистки изменилась. Она стала не только женой, но и мамой. Несколько месяцев назад звезда родила сына Льва.

Теперь у Лизы прибавилось хлопот. Она заботится о ребенке, но в этом ей помогает мама. Актриса уже вернулась к работе и порой сопровождает мужа на съемках или важных мероприятиях.

А на этот раз она приняла участие в фотосессии. Артистка выбрала необычный образ. Она предстала в укороченном пальто в ретростиле и пышной юбке. меховая муфта и берет дополняли ее лук в стиле тургеневских девушек.

Жена Авербуха позировала у елки. Она то держала в руках игрушки, то гуляла по снежным улицам. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что ей очень идет этот образ.

«Вы родились не в ту эпоху!», «Как же вам идет», «Ну просто красотка», «Роскошный образ», «Ой, муфта! Как это круто смотрится», «Вы словно барышня из книги», «Ну это бесспорно ваше!», «Вам бы туда, век в XIX вернуться», «Лизонька, какая вы чудесная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.