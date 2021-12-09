Сразила всех: Ани Лорак в боди на молнии и лосинах со стразами похвасталась мощными бедрами

Певица выбрала откровенный наряд для выступления. Поклонники были ошеломлены тем, как она выглядит.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. В свое время она училась в интернате. Теперь певица регулярно дает концерты и получает престижные награды благодаря своему творчеству.

Она славится не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Артистка в 43 года может похвастаться подтянутой фигурой. Она не скрывает, что много занимается спортом.

Примечательно, что Лорак много путешествует, но это зимой она приехала в Москву. Недавно артистка выступила на «Песне года», где показала яркие образы.

А накануне она выступила на новогодней вечеринке канала «Муз-ТВ». Певица за кулисами покрасовалась в боди на молнии и лосинах в стразах. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Она блеснула пышным декольте и упругими бедрами.

Примечательно, что Лорак произвела фурор. Поклонники осыпали ее комплиментами. Певица смогла сразить всех своей красотой.

«Какая вы красивая. Фигура», «Вау, просто богиня», «Ну что за вид!», «Какая мамасита», «Выглядите сногсшибательно», «Какая вы крутая», «Карлина, вот это орех», «Ложбинка так и манит», «Ну точеная, как статуэтка», «Наряд просто бомбический», «Боди прям шик», — прокомментировали кадры пользователей Сети.

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