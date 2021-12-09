«Это я ей сказал, что она — феномен»: Соседов назвал Бузову «русской Мадонной»

Музыкальный критик Сергей Соседов не одобряет приглашение Ольги Бузовой во МХАТ, но видит в ней множество сильных сторон.

Тему скандальной телеведущей, которая подалась в певицы, а затем в актрисы, журналист поднял в YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Она прекрасно знает, что она и не певица, и особенно не актриса. Но я ей сказал: «Ты — феномен». Собственно, она вот сейчас говорит: «Я — феномен». Это я ей сказал, что она — феномен. И ей это понравилось, — сказал Соседов о Бузовой. — Она действительно феномен. Вот смотрите: она не актриса, она не певица, она ни третье, ни пятое, ни десятое. Но она — Бузова. Понимаете, она создала себя этой волей к успеху. Она репетирует, она занимается с педагогами по вокалу, она ходит в фитнес-клубы, она отрабатывает все движения на танцполе. Это все часы-часы ежедневные…»

Сергей отметил, что Ольга много лет целенаправленно шла к тому, чтобы стать популярной. Ее цель — известность, а не профессионализм. И она успешно добилась ее.

«Это феномен, безусловно. И я сравнил где-то Бузову с Мадонной. Да, собственно, это вариант русской Мадонны, — заявил Соседов. — Ведь Мадонна, между нами, ни разу не певица. Ну ни разу Мадонна не певица! Вам это скажет любой профессионал, любой педагог по вокалу. Мадонна же себя тоже сделала. Если она поет вживую, она поет фальшиво. Вспомним ее выступление на «Евровидении» в Израиле — ну это же ужас один! Мимо кассы все было! Она себя создала как шоувумен, она тоже трудилась».

Критик отметил, что американская певица сумела найти себе хороших авторов и техническую команду, принеся в шоу-бизнес много нового. Она так же, как и Бузова, имеет огромную армию поклонников и постоянно подвергается критике со всех сторон. Так что параллель между двумя артистками вполне очевидна.

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