Кадры с отдыха: Орбакайте в джинсовых шортах и белом топе блеснула точеной фигурой на яхте

Певица поделилась видео, на котором отдыхает с дочкой на море.

Кристина Орбакайте является дочкой Аллы Пугачевой. Она с малых лет стала сниматься в кино. Также Кристина продолжает дело своей мамы. Она регулярно дает концерты и снимается в фильмах.

В этом году артистка отпраздновала 50-летие. Она решила провести в Москве осень и отметилась на премиях и вечеринках. С наступлением зимы ей удалось также побывать на новогодних съемках.

Примечательно, что недавно Орбакайте засняла дочку Клавдию, которая купалась в бассейне в замке Пугачевой. Девочка часто играет с двойняшками Лизой и Гарри.

А теперь певица поделилась видео, которое было снято на отдыхе. В кадре артистка предстала в джинсовых шортах и романтичном топе в цветочек без лифчика. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Она общалась с дочкой, которая сидела в плюшевом халате на бортике.

Поклонники были восхищены семейными кадрами. Многие восхитились тем, как выглядит артистка. Певица получила много комплиментов.

«Ну что за красотка», «Какая вы стройная», «Какие вы тут счастливые», «Клавдия чудесный ребенок», «Просто роскошно! Идеальный отдых», «Мне так нравится ваша естественность», «Фигурка идеальная», — стали комментировать кадры пользователи Сети. Отметим, что пока Орбакайте продолжает принимать участие в различных съемках. Она обычно устраивает себе отпуск после Нового года.

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