«Во сдавила! Аж груди слиплись»: Чехова в мокром леотарде выплыла из бассейна, вильнув телесами

Анфиса Чехова блеснула «сдобными» формами, вальяжно позируя у бассейна. Телеведущая выплыла из купели в мокром алом леотарде, похваставшись своими пышными прелестями. Так, звездная красотка утянула соблазнительный бюст, буквально «сплющив» пикантную «ложбинку греха». К тому же, Анфиса повиляла крепким «орешком», показав ширину своих упругих бедер.

«Это не Анфиса, это Афродита!», «Богиня! Так хороша», «Мокрый купальник так и льнет», «Божественная, вся такая пышная! Любой мужчина был бы счастлив рядом с такой красоткой», «До сих пор одна? Куда вообще парни-то смотрят??», «Шейх бы в свой гарем унес», «Во сдавила! Аж груди слиплись», «Шалунья», «Как в марокканской сказке», «Гурия из султанского дворца», — пишут фолловеры.

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