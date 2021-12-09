Будько из «Сватов» в ударе: 68-летняя Кравченко в разноцветном купальнике поплескалась в бассейне

Актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram порадовала поклонников кадрами из бассейна. На них звезда сериала «Сваты» в разноцветном купальнике поплескалась в бассейне.

«Будильник звенит сорок минут. Я в своем сне». Татьяна Кравченко

Напомним, что 68-летняя Татьяна Кравченко, которая 9 декабря отмечает день рождения, получила широкую известность благодаря сериалу «Сваты», где она с блеском исполнила роль Валюхи Будько.

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Уже в нынешнем декабре сериал «Сваты-7» должен выйти на экраны. Как отмечал режиссер Андрей Яковлев, картину покажут сразу в трех странах на федеральных каналах: в России, в Белоруссии и на Украине.

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