Алла в Грязи варит узбекские блюда! 72-летняя Пугачева провела утро у плиты ради вкусного обеда

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашними кадрами, расхвалив кулинарный талант Примадонны. Специально для мужа Алла Пугачева встала к плите, проведя у кастрюль и сковородок чуть ли не весь день, чтобы приготовить к обеду вкусную домляму по традиционному узбекскому рецепту. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале остался в полном восторге от сочной баранины с овощами и картошкой.
«Вот дорогой, специально для тебя — домляма (национальное узбекское блюдо, — Прим. ред.)», — похвасталась Пугачева.
«Ой посмотрите, Алла сделала домляму», — с восторгом отметил Максим.
«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — перечислила ингредиенты блюда Примадонна.
«Класс, спасибо большое», — поблагодарил Аллу шоумен.
«Кушай на здоровье», — скромно ответила певица, наградив Максима воздушными поцелуями.
«А я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно, пойду еще тот кусочек съем», — добавил муж Аллы.
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