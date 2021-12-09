Алла в Грязи варит узбекские блюда! 72-летняя Пугачева провела утро у плиты ради вкусного обеда

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашними кадрами, расхвалив кулинарный талант Примадонны. Специально для мужа Алла Пугачева встала к плите, проведя у кастрюль и сковородок чуть ли не весь день, чтобы приготовить к обеду вкусную домляму по традиционному узбекскому рецепту. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале остался в полном восторге от сочной баранины с овощами и картошкой.

«Вот дорогой, специально для тебя — домляма (национальное узбекское блюдо, — Прим. ред.)», — похвасталась Пугачева. «Ой посмотрите, Алла сделала домляму», — с восторгом отметил Максим. «Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — перечислила ингредиенты блюда Примадонна. «Класс, спасибо большое», — поблагодарил Аллу шоумен. «Кушай на здоровье», — скромно ответила певица, наградив Максима воздушными поцелуями. «А я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно, пойду еще тот кусочек съем», — добавил муж Аллы.

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