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Алла в Грязи варит узбекские блюда! 72-летняя Пугачева провела утро у плиты ради вкусного обеда

Примадонна побаловала шоумена Максима Галкина изысканной домашней кухней.

Алла в Грязи варит узбекские блюда! 72-летняя Пугачева провела утро у плиты ради вкусного обеда
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашними кадрами, расхвалив кулинарный талант Примадонны. Специально для мужа Алла Пугачева встала к плите, проведя у кастрюль и сковородок чуть ли не весь день, чтобы приготовить к обеду вкусную домляму по традиционному узбекскому рецепту. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале остался в полном восторге от сочной баранины с овощами и картошкой.

«Вот дорогой, специально для тебя — домляма (национальное узбекское блюдо, — Прим. ред.)», — похвасталась Пугачева.

«Ой посмотрите, Алла сделала домляму», — с восторгом отметил Максим.

«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — перечислила ингредиенты блюда Примадонна.

«Класс, спасибо большое», — поблагодарил Аллу шоумен.

«Кушай на здоровье», — скромно ответила певица, наградив Максима воздушными поцелуями.

«А я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно, пойду еще тот кусочек съем», — добавил муж Аллы.

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