«Ба! Нитку трусов сзади не видно»: Каменских в стрингах «проветрила» свой массивный «орех»

Украинская дива разделась до трусов, сняв даже лифчик. И повернулась к народу «поплавком».

Настя Каменских дала жару на отдыхе, сняв с себя практически все до последней нитки. Из белья на украинской диве остались только стринги. Певица предстала на балконе без лифчика, выпустив на «свободу» свои аппетитные груди.

Раздевшись до трусов, жена рэпера Потапа повернулась к народу своими массивными бедрами, показав всю красоту упругого «орешка». При этом пышная «сдоба» красавицы-брюнетки, можно сказать, поглотила нитку от трусиков-танга.

«Ба! Нитку трусов сзади не видно», «Вот это сдоба!», «Вау! Телеса проветриваешь??», «Разделась до трусов, даже лифчик сняла», «Какой у вас крепкий тыл», «С таким якорем далеко не уплывешь, вниз потянет», «Как Потап допускает такой разврат», «Упс! Прелести так и просятся в ладошку», «Очень сочно», «Ниже спины такие мягкие бугры», «Шикарно! Аж дух захватывает», «Прелестница», — пишут фолловеры.

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