«Так улеглась… груди на виду»: Клава Кока интимно завалилась набок, сверкнув молочной плотью

Клава Кока знает, как привлечь к себе внимание публики. Отдыхая на морях, красавица-блондинка то и дело оголяется перед камерой, позируя в самых неприличных позах. Певица на яхте покрасовалась в мини-бикини. Молочно-белая ткань едва прикрывала упругую девичью плоть. Завалившись набок, Кока сверкнула крепкой маленькой грудью, выпятив свою «сдобу» и соблазнительный «поплавок».

«Грудь вот-вот выпрыгнет», «Хорошо живет, на себе не экономит», «Кайф!», «Белый купальник, как в клипе Веры Брежневой?», «Сочность форм бикини не скроет», «Лежит на яхте, довольная!», «Так улеглась… груди на виду», «Как будто в первый раз выехала куда-то! Столько радости», — написали фолловеры.

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