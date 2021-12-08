Сама элегантность: Федорова в «золотом» жакете и струящихся брюках палаццо посетила девичник

Оксана Федорова уже много лет строит карьеру, как телеведущая и модель. Она почти 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С короной брюнетка ходила не долго, она она продолжает появляться на светских раутах и участвовать в фотосессиях.

В свои 43 года Оксана может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что она родила двоих детей. Звезда легко совмещает карьеру и материнство.

С наступлением зимы Федорова не перестает посещать разные мероприятия. Каждый раз она подбирать подобающие образы.На днях модель отметилась на турнире по танцам, где и сама выступила на паркете. А вот 8 декабря она отметилась сначала на открытии бутика в Москве. Там Оксана появилась в золотом жакете и черных струящихся брюках палаццо. Она была одной из первых, кто увидел новое пространство.

А вот вечером победительница конкурсов красоты уже была в салоне красоты, где был организован девичник. Федорова разрезала тортик. Примечательно, что она не стала переодеваться. Более того, позже звезда произнесла речь в музее.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Оксана. Многие адресовали ей комплименты. «Стильная красотка», «Вы красавица в любом стиле», «Элегантность в крови», «Простоя фея», «Какая вы стройная», «Очень красивые брюки», — прокомментировали пост подписчики. К слову, такие брюк и скрывают изъяны и стройнят фигуру.

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