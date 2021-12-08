53-летняя Стриженова в силуэтном платье с кружевным воротником «Клодин» вышла в свет с мужем

Екатерина Стриженова не только играет в театре, но и работает на телевидении. Она не скрывает, что много сил тратит на съемки, которые проходят даже в праздники. Стриженова знает, что многие зрители именно ее зачастую видят утром.

По этой причине она привыкла всегда продумывать свои образы. Телеведущая носит строгие костюмы и платья с изюминками. Порой она позволяет себе яркие цвета.

Но не раз Екатерина говорила, что на работе образы для нее подбирают стилисты. А вот в обычной жизни она сама выбирает наряды. На этот раз артистка провела вечер с мужем Александром.

Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. На этот раз телеведущая облачилась в силуэтное платье с принтом и модным воротником с кружевом «Клодин». Они посетили мультимедийный театрально-выставочный проект «Sолярис».

Стриженова запечатлелась с возлюбленным. Они увидели спектакль режиссера Дмитрия Мелкина и выставку арт-группы с элементами дополненной реальности.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что артистка очень молодо выглядит в 53 года. Ее наряд покорил пользователей Сети. К слову, наряд с воротником стал трендом. Ирина Пегова, Ольга Бузова и другие звезды тоже носят такие наряды. «Ну что за пара», «Красота», «Мне так нравится все», «Платье прелестное», «Что за пара! Красавцы», — стали писать пользователи Сети.

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