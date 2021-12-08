«Ватрушку проветриваешь?»: Рудова в мини-шортах не по размеру засветила загорелые прелести

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она привыкла к тому, что часто оказывается в центре внимания. В ее копилке много ролей, но чаще всего блондинка играет роковых красоток. В сериале «Би хэппи» она даже снялась полностью обнаженной.

В обычной жизни Рудовой тоже нравится хорошо выглядеть. Она неустанно работает над собой. Минувшей осенью звезда похудела, поэтому теперь часто хвастается формами.

Ранее Наталья позировала на камеру в бикини, а также в нижнем белье. Порой она даже платья выбирает с глубоким декольте, которое подчеркивает ее прелести. А вот теперь актриса предстала в мини-шортах с потертостями.

Она также задрала футболку, обнажив рельефный пресс. Рудова показала, что ее бедра так похудели, что шорты спадают. Она показала гладкую кожу и напряженные мышцы.

Примечательно, что поклонники вновь восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Блондинка смогла сразить подписчиков.

«Вау! Какой пресс!», «Как всегда в прекрасной форме», «Прикольные шорты!», «Красавица шикарная!», «Господь всемогущий! Как это красиво», «Шорты уже бы сняла», «Ватрушку проветриваешь?», «Ой, без трусиков», «И где тайна? Где скромность?», «Отталкиваете своим поведением», «Бесстыдство одно», — стали писать пользователи Сети.

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