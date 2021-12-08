Валерия в джинсах клеш и лимонном жакете в клетку встретилась с мужем Нетребко на съемках «Маски»

Певица побывала на новогодних съемках популярного проекта. Приехал ради такого случая в Россию и Юсиф Эйвазов.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что в 53 года она продолжает быть популярной. Певица прикладывает усилия, чтобы выглядеть стройной и молодой.

Она не боится экспериментировать с образами. Артистка старается не отставать от молодых исполнителей. В прошлом году она участвовала в шоу «Маска», где сидела в жюри с Филиппом Кикроровым и другими артистами.

В последнее время Валерия почти каждый день ездит на новогодние съемки. 8 декабря она поделилась кадрами со съемочной площадки шоу «Маска». Певица была облачена в джинсы клеш и жакет лимонного цвета в клетку.

Ее яркий образ визуально вытянул фигуру. Она встретилась с Юсифом Эйвазовым, который был участником проекта. Они с теплотой обнялись. Иосиф Пригожин тоже был рад встрече с мужем Анны Нетребко.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие одарили ее комплиментами. Они отметили, что образ выглядит стильно и освежает артистку. Теперь фанаты ждут новых выпусков популярного шоу.

«Ой, какие люди!», «Что-то грандиозное намечается», «Валерия прям как со страниц журнала сошла», «Ох, вы прям мадам», «Юсиф такой красивый», «Вы все прекрасны», «Что-то интересное приготовили», «Заворожили, теперь будем ждать», «Валерия, вот это образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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