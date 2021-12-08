«А живот забыла отфотошопить»: Анфиса Чехова в бикини обнажила «аппетитные» формы на пляже

Анфиса Чехова в свое время вела передачу для взрослых. Тогда к ней пришла слава. Анфиса теперь ведет передачи и шоу о моде, а также выступает в качестве эксперта в некоторых проектах.
Она растит сына Соломона, но это не мешает ей путешествовать. Несмотря на то что телеведущая обладает эффектной внешностью, она не раз переживала неудачи в личной жизни. При этом брюнетка знает, как быть привлекательной.
Недавно Чехова приехала в Абу-Даби. Там она отдыхает перед новогодними каникулами. Обычно телеведущая позирует в нарядах, которые скрывают изъяны фигуры.
Но на этот раз она опубликовала фото с пляжа, на которых предстала в модном мини-бикини. Анфиса изваляла ноги в песке. Она обнажила не только ложбинку, но и мягкий животик со складками.
«Фото почти не фотошопила! Объемы точно не уменьшала. Только выгладила кожу и убрала все шероховатости», — честно рассказала звезда.
Поклонники восхитились ее смелостью. Многие отметили, что так она выглядит привлекательнее. «Красивая фигура! Вы вообще красивая и изнутри, и снаружи», «Все проверили линию горизонта, песка, волны?», «А живот забыла отфотошопить», «Какие телеса», «Какие сдобные пирожки», «Грудь не прожарилась», «Фигура просто шик», «Вы похудели? Или все фотошоп?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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