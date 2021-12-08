«Невероятно хороша»: Пегова в легком платье с открытой спиной грациозно блеснула бюстом на яхте

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она может похвастаться ролями в таких картинах, как «Зоя», «Пять невест», «Экипаж», «Акушерка». Также актриса не раз участвовала в телевизионных шоу.

Она привыкла к тому, что многие восхищаются ее фигурой. В свои 43 года артистка смогла похудеть, но сохранила свою изюминку — пышный бюст. Она славится своей женственностью.

Уже несколько дней Ирина отдыхает с дочкой на курорте. Она устроила себе пятидневную перезагрузку. Накануне актриса покаталась на яхте. Она предстала в платье макси в цветочек с открытой спиной.

Блондинка грациозно засветила роскошное декольте. Она насладилась красотой морских пейзажей. Притом наряд позволил ей скрыть недостатки фигуры за счет свободного кроя.

«Ну никак не изжить из меня любовь к цветочным принтам! Там, где лето, там буйство цветов!» — заявила звезда.

Поклонники осыпали комплиментами актрису. Многие были восхищены ее красотой и легким летним нарядом. «Ирина, ты замечательный цветочек!», «Какая же вы красивая. Невероятно красивая улыбка!», «Хорошего отдыха, Ирина», «Невероятно хороша», «Хочется любоваться вами», «Ну вы само очарование», «Какой бюст!», «Это просто красотища», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.