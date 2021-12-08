«А пирожок прикрыла»: Брежнева в белоснежном монокини возлежала у бассейна «сдобой» кверху

Певица решила похвастаться тем, как проходит ее идеальный выходной. Она похвасталась прелестями фигуры.

Вера Брежнева уже давно покинула группу «ВИА-Гра». Но при этом она продолжает оставаться секс-символом для миллионов поклонников. Певица в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она старается следить за собой.

Артистка продолжает украшать обложки глянца и участвует в фотосессиях. Ее наряды всегда женственные. А на сцене она предпочитает носить соблазнительные наряды.

Недавно Вера выступила на сцене в сверкающих брюках с бахромой. А теперь она устроила себе выходной. Певица провела время дома. Но она опубликовала кадр, сделанные ранее. В кадре жена Константина Меладзе возлежала у бассейна в белоснежном монокиини.

Она повернулась ягодицами к солнцу, засветив упругие прелести. Купальник подчеркнул загар блондинки и ее точеную фигуру.

«После 9 дней работы с утра до ночи у меня сегодня первый выходной. И что я имею вам сказать. Мой идеальный выходной выглядит, как на фото, но просто быть дома, есть теплую домашнюю еду, и быть в удобной домашней одежде — чистый кайф», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Брежнева получила сотни комплиментов. «Какая хорошенькая», «Просто бомбита», «Как роскошно выглядишь», «Ножки прелесть», «А пирожок прикрыла», «Трусики внатяжку», «Ну что за вид!», «Роскошная блондинка», — прокомментировали кадр подписчики.

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