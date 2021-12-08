С пайетками или брюками палаццо: Алсу показала три стильных костюма для Нового года

Алсу в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что певица растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Она продолжает выступать на сцене и всегда подбирает себе элегантные наряды.

Артистка предпочитает носить не слишком короткие платья и брюки с эффектом стройности. По словам самой звезды, она старается подавать хороший пример дочкам.

За последние недели Алсу несколько раз появлялась на публике. Она демонстрировала вечерние платья. Все чаще певица отдает предпочтения ярким образам. А вот теперь в преддверии праздников артистка показала три наряда для Нового года.

Она сначала продефилировала в белом костюме в пижамном стиле с легким мерцанием. Образ также можно дополнить жакетом в тон с пайетками.

Еще Алсу продемонстрировала белый костюм с брюками палаццо. А также певица предложила нарядиться в черный костюм с пайетками и струящимися брюками.

«К Новому году готова, а вы? Кстати, какой костюм мне идет больше, белый или черный?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами.

«Очень красиво! Черный прям огонь, а белый стильно и нежно», «Однозначно, белый! Потому что освежает внешность, можно комбинировать с цветами любой яркости», «Вы настоящая красавица, вам все к лицу!», «Все к лицу, но черный более торжественный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.