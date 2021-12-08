«Вовремя прикрылась»: пополневшая Бузова в шелковом халатике без белья блеснула изящными бедрами

Телеведущая не побоялась показать, как выглядит по утрам. Она сняла пикантное видео.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она уже длительное время строит карьеру телеведущей. Несмотря на критику, ей также удалось стать певицей. Артистка привыкла добиваться своего.

Но пока ей не везет в любви. После развода с Дмитрием Тарасовым она встречалась с Давидом Манукяном, но с ним звезда рассталась в начале года. Теперь она снова находится в поисках второй половинки.

Примечательно, что весь год Ольга много работала. Она успевала ездить на съемки, вечеринки и фотосессии. Но осенью телеведущая устроила себе отдых. Теперь она ездит на съемки, но все чаще уделяет время себе.

Накануне артистка нарядила елку в съемной квартире. На окнах появились гирлянды, на обеденном столе свечки, а елку дизайнеры оформили в золотых и серебристых оттенках. Бузова похвасталась тем, как у нее дома все празднично выглядит.

А вот утром телеведущая предстала в шелковом халатике. Она стала танцевать у главного символа Нового года. Певица была без нижнего белья. Она игриво танцевала и прыгала, едва не засветив бюст. При этом певица показала свои изящные бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Она признавалась, что поправилась, но поклонники посчитали, что звезда находится в отличной форме. «Ну что за девочка!», «Какие красивые бедра», «Опять без белья?», «Вовремя прикрылась», «Мужчин манит», «Собой как любуется», «С этой прической просто богиня», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.