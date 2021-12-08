«У меня было много секса»: Дженнифер Лоуренс пошутила о своей беременности

Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» Дженнифер Лоуренс беременна своим первым ребенком. На днях она появилась с округлившимся животом в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» и пошутила над своим интересным положением.

57-летний телеведущий напомнил, что в прошлый раз, когда артистка была в его передаче в 2018 году, она сказала, что собирается сделать длительный перерыв в съемках. И действительно, с тех пор она снялась только в комедии «Не смотрите вверх». Кольбер спросил у 31-летней гостьи, чем же она еще занималась все эти три года.

«У меня было много секса, — сказала Дженнифер, показав на свой беременный живот, и заливисто засмеялась. — Я шучу». «Молодец, молодец», — сказал ведущий и пожал девушке руку.

После актриса добавила, что она сидела на самоизоляции и много готовила.

Напомним, что в 2018 году Лоуренс начала встречаться с директором художественной галереи Куком Марони. В 2019-м они обручились и сыграли свадьбу, а в сентябре 2021-го стало известно, что у них появится первенец. Похоже, что для еще одной кинозвезды карантин стал поводом для продолжения рода: ранее о таком рассказал звезда «Игры престолов» Кит Харингтон.

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