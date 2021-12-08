«Ай, без лифчика»: Кошкина в мерцающем платье с разрезом подразнила пышными бюстом на съемках

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» отметилась на публике в пикантном наряде. Она не стала прятать свою красоту.

Яна Кошкина уж несколько лет строит карьеру актрисы. Многие знают ее по шоу «Короли фанеры», которую она вела с Павлом Прилучным. Теперь актриса с яркой внешностью регулярно снимается в новых проектах.

Ей не раз приходилось играть роковых красоток. 31-летняя Кошкина не скрывает, что следит за фигурой. Она также носит женственные наряды, которые порой едва прикрывают ее прелести.

Не так давно Яна на съемках обнажила стройные бедра. А вот на днях она посетила съемки новогоднего выпуска Comedy Club. Актриса предстала на публике в мерцающем нежно-розовом платье в пол.

Наряд с разрезом и глубоким декольте подчеркнул достоинства ее фигуры. Кошкина привлекла к себе внимание. Ее запечатлела Ида Галич, которая тоже присутствовала на съемках.

А вот потом актриса уже сама засняла себя в машине. Она накинула на плечи шубку в тон наряда. Яна изящно обнажила ложбинку греха и свои тонкие щиколотки.

«Так роскошно я еще никогда не заходила в аэропорт», — призналась звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Она показала груди», «Ну что за ангел», «Просто хороша до безобразия», «Ай, без лифчика», «Просто сногсшибательное платье», «С такой фигурой в любом наряде богиня», «Как мне нравится ваш образ». «Фигурка просто бесподобна! Сочная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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