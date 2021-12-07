Вот это компания: Дубцова в сливочном пальто и лодочках вышла на улицу с Крутым и Воробьевым

Певица в элегантном наряде предстала с коллегами в столице. Она поделилась кадрами с прогулки.

Ирина Дубцова прославилась после участия в «Фабрике звезд». Теперь она не только певица, но и композитор. Ирина написала хиты для многих знаменитостей. Лишь в личной жизни ей пока не везет. После развода с Романом Черницыным она сама воспитывает сына.

При этом артистка живет на широкую ногу, отдыхает на Мальдивах и может позволить себе купить любые наряды люксовых брендов.

За последний год Дубцова похудела. Она сама хвасталась этим перед коллегами. Более того, певица любит выглядеть женственно.

На этот раз она приехала на съемки и гуляла по вечерней Москве с Алексеем Воробьевым и Игорем Крутым. Артистка предстала в легком платье с принтом и сливочном пальто. Туфли-лодочки дополняли ее образ. Ирина подчеркнула стройность ног.

Воробьев кружил ее в танце прямо на тротуаре. Артистка предпочла рассказать, ради какого проекта она мерзла на улице в начале зимы. Она снялась в клипе, чтобы поддержать участницу пятого сезона «Ты супер!».

Поклонники в свою очередь были рады видеть ее в компании мужчин. Многие одарили певицу комплиментами. «Ну что за красотка», «Какие вы классные», «Ирина, вы украшение любого проекта», «Какая элегантная», «С открытыми ножками, прелестница», — прокомментировали пост подписчики.

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