«Ой, без лифа»: Клава Кока в «рваных» шортах и ультрамодных ботильонах блеснула бедрами в Comedy Club

Певица провела время на съемках новогоднего выпуска шоу. Она удивила поклонников своим молодежным аутфитом.

Клава Кока уже несколько лет штурмует отечественный шоу-бизнес. Она стала популярна среди молодежи и все чаще стала появляться на разных премиях и фестивалях. Артистка уже стала кумиром миллионов людей. Она ведет себя открыто, экспериментирует с образами и даже часто красит волосы. 25-летняя звезда также не боится удивлять публику своими нарядами.

На днях на концерте Сергея Жукова она блеснула в бархатном платье и боа. Кока любит подчеркивать достоинства своей фигуры. Не удивительно, что для съемок новогоднего выпуска Comedy Club она выбрала броский лук.

Певица подчеркнула точеные формы рваными мини-шортами из лоскутов ткани и боди с принтом. Она также надела белые ботильоны с имитацией пальцев. Наряд позволил ей блеснуть изящными бедрами.

За столиком Клава встретила Иду Галич, Ольгу Бузову, Яну Кошкину. Она смогла выделиться, так как предпочла молодежный лук. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Какая классная», «Ой, без лифа», «Такие шортики! Едва прикрыла прелести», «Ну просто красотка», «Мне так нравится ваша красота», «У вас своя энергия, своя привлекательность», «Какие идеальные ножки», «Клава выглядит современно среди этих куколок», «Какая фигурка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.