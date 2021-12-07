«Никогда не помнил сколько тебе лет»: звезда «Уральских пельменей» трогательно поздравил мать

7 декабря актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поздравил свою мать Татьяну Федоровну с днем рождения. Родительнице юмориста исполнилось 72 года.

Любящий сын посвятил матери трогательный пост в Instagram, выложив целую галерею ее снимков — одной и с семьей.

«Я никогда не помнил сколько тебе лет, потому что ты для меня всегда самая красивая, любимая, понимающая! — пишет Сергей. — Здоровья, счастья, пусть твои цветочки будут самые красивые в мире, как ты! Вечером, конечно, приеду на трубочки со сгущенкой, холодец и пельмени!»

Исаев также выложил в «сториз» фотографии своей мамы-красавицы в молодости. А еще его 8-летний сын Елисей тоже порадовал бабушку — забил гол на тренировке по хоккею и посвятил его, сами понимаете, кому.

Напомним, родители Исаева работали на химическом предприятии в Свердловске. Они же настояли, чтобы сын поступил на химико-технологический факультет, хотя парень был не силен в химии. В университете, правда, будущий артист увлекся игрой в КВН и познакомился с Дмитрием Соколовым, вместе с которым затем вступил в команду «Уральские пельмени».

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