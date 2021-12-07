«Вот это бедра»: Федорова в прозрачном платье с разрезом не скрыла точеную фигуру на публике

Победительница конкурсов красоты для выступления на паркете выбрала смелый образ. Она покорила публику.

Оксана Федорова почти 20 лет назад стала обладательницей короны и титула «Мисс Вселенная». После этого ее карьера пошла в гору. Она стала телеведущей, продолжила участвовать в фотосессиях и теперь все чаще становится гостьей на светских раутах.

Даже в 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Однако она предпочитает носить элегантные наряды, которые выглядят женственно и сдержанно.

А на днях Оксана приняла участие в танцевальном турнире Moscow Ball. Она решила дебютировать на паркете с 4-кратным чемпионом мира по 10 танцам Сергеем Рожковым. Для первого появления она выбрала эффектный брючный костюм.

А вот потом победительница конкурсов красоты предстала на публике в черном платье со стразами. Прозрачный наряд с разрезом подчеркнул ее изгибы и позволил блеснуть прелестями.

Поклонники и гости были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие одарили ее комплиментами. Федорова редко облачается в пикантные наряды.

«Ох, какие формы», «С такой фигурой только такие платья и нужно носить», «Как роскошно», «Вот это у вас талия», «Какая стать», «Как вы изящно скрыли декольте, но придали соблазна», «Вот это бедра», «На вас точно все засмотрелись», «Оксана, вы богиня», «Какой вид! Мурашки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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