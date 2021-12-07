«Это прям шик»: Собчак в платье-комбинации и ультрамариновом жакете предстала на шопинге

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что заработала целое состояние. Но блондинка предпочитает продолжать работать. Она снимается в передачах, ведет концерты и берет интервью.

Ксения также находит время для светских раутов. Она посещает премии и гала-ужины. Порой ее сопровождает муж Константин Богомолов. Каждый раз телеведущая демонстрирует яркие образы.

В копилке Собчак можно найти множество необычных нарядов. Она любит броские оттенки, а также корсеты, необычные сумки и туфли. На этот раз телеведущая отправилась за покупками в мебельный магазин.

Она готовится к переезду в новый дом, где ремонт идет к концу. Ксения предстала в черном платье-комбинации с принтом, который дополнила ультрамариновым жакетом оверсайз. Слингбэки подчеркнули ее тонкие щиколотки.

«Качество дерева, выделка каждой полочки, каждого соединения, будут долго дарить вам удовольствие. Все эти светильники, аксессуары — это моя отдельная любовь. Еще одна любимая вещь — посмотрите на этот набор. Представляете, гости придут и вот так будут поданы напитки. Мне кажется, что это прям шик», — поделилась звезда

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. «Какой шикарный ультрамарин», «Мне очень нравится такой стиль», «Просто леди», «Какая прелесть! Такие цвета просто умопомрачительны», «Как вы круто выглядите», «Просто любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.

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