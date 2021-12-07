Не хочет быть рэпером: Даня Милохин нашел свое направление в музыке

20-летний блогер считает, что его творчество ближе к стилю «Мумий Тролля».

6 декабря звезде TikTok и «крашу» подростков Дане Милохину исполнилось 20 лет.

В интервью к этой юбилейной дате молодого исполнителя спросили, к какому музыкальному стилю он себя больше относит, и правильно ли называть его рэпером.

Стоит добавить, что в конце ноября у Дани вышли совместный трек и клип «Башня» с группой «Мумий Тролль», а ведь они больше рокеры.

«На самом деле, мне ближе поп-рок, то есть именно то, что делает «Мумий Тролль». Было бы приятно, если бы в «Википедии» меня подписали не как рэп-исполнитель, а поп-рок исполнитель», — сказал Милохин журналу Grazia.

Отметим, что по состоянию на 7 декабря в упомянутой Интернет-энциклопедии Даня значится, как «тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер». А также человек из списка Forbes.

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