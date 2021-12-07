«А какая шубка!»: Вера Брежнева в мерцающих брюках и топе-балконет «зажгла» на публике

Певица для выступления на светском вечере выбрала соблазнительный лук. Гламурный образ подчеркнул ее красоту.

Вера Брежнева уже длительное время строит карьеру певицы. Она всегда умела выделиться. Несколько лет артистка выступала с группой «ВИА-Гра», а потом начала сольную карьеру.

Блондинка не раз украшала обложки журналов. Она и теперь в 39 лет продолжает удивлять поклонников своим моложавым видом и яркими образами. Певица старается облачаться в женственные наряды, которые подчеркивают ее красоту.

6 декабря Вера приехала в фешенебельный отель, где состоялся светский раут. Певица вышла на сцену в черной объемной шубке и мерцающем костюме. Она грациозно двигалась, исполняя свои хиты.

Потом артистка скинула шубу и показала бюст в топе-балконет золотистого цвета. Брюки клеш с бахромой оживали, когда Брежнева танцевала. Наряд подчеркнул ее упругие бедра и стройные ноги.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Она получила массу комплиментов. Жена Константина Меладзе поразила своими формами.

«Ох, какой образ», «Вы просто сногсшибательная», «Какая красотка», «Вера, как хочется вами любоваться», «Просто дива», «Какая фигурка», «Ах, вот это пресс», «А какая шубка!», «Бедра идеальные, вся идеальная», «Ну как можно не любоваться», «От вас ослепнуть можно, так вы хороши», — стали писать пользователи Сети.

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