Сразила фигурой: Муцениеце в белоснежном комбинезоне с разрезами провела вечер с Крюковым

Актриса посетила светский ужин журнала GQ. Она выбрала для такого случая наряд, который произвел фурор.

Агата Муцениеце является актрисой с латвийскими корнями. Известность к ней пришла после сериала «Закрытая школа». Потом она продолжила сниматься, но при этом строила отношения с Павлом Прилучным.

Звезде «Мажора» артистка подарила двоих детей, но год назад они расстались. Теперь Агата все чаще снимается в новых проектах. Поклонники заметили, что она похорошела и даже стала одеваться женственнее.

Уже несколько месяцев Муцениеце участвует в «Ледниковом периоде». Она заметно похудела, поэтому теперь все чаще выбирает облегающие наряды. А вот 6 декабря актриса отправилась на гала-ужин журнала GQ, который отпраздновал 20-летие.

На ковровой дорожке она предстала в белоснежном комбинезоне с акцентом на плечах. Пикантные разреза на талии позволили ей показать татуировки.

Агата грациозно позировала, демонстрируя красивые изгибы фигуры. На ужине она встретила Константина Крюкова с женой Аленой и других коллег. Они весь вечер провели вместе.

«Он мой друг», — заявила актриса.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядела бывшая жена Прилучного. Многие одарили ее комплиментами. «Какая стройная», «Вот это тату!», «А я не видела у вас таких изгибов», «Просто сногсшибательная», «Мне кажется вы и Крюкова и его жену сразили», «Ну как вам идет белый цвет», «Просто дива», — прокомментировали пост подписчики.

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