«Вот это куколка»: Лиза Арзамасова в корсете и алых шортиках блеснула точеной фигурой

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». Актриса с тех пор повзрослела и стала играть в театре. Более того, она долгое время скрывала свою личную жизнь.

Но все изменилось год назад, когда ее заметили с Ильей Авербухом. В итоге они сыграли свадьбу и не так давно стали родителями. Теперь артистка растит сына Льва.

Примечательно, что для Лизы это первый опыт материнства, а вот у ее мужа есть сын Мартин от прошлых отношений. Актриса первое время привыкала к новому статусу, но теперь она часто выходит в свет и даже сопровождает Авербуха на важных мероприятиях.

Примечательно, что 6 декабря она поделилась кадрами с фотосессии. Актриса приняла участие в новогодней съемке. Однако всегда скромная Арзамасова выбрала пикантный образ. Она была в корсете и алых шортиках с кружевом.

Наряд дополнили гольфы с ботинками на шнуровке. Актриса сидела на полу у елки с плюшевой игрушкой. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Кудри добавляли образу непосредственности.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит жена Авербуха. Многие восхитились тем, одарили ее комплиментами. «Ой, какая вы милая», «Лиза, как пикантно! Это панталоны?», «Вот это куколка», «Так Илью встречает?»,«Очень женственно», «Какие стройные ножки», «Ну просто кокетка», «Какая красотка», «А вы скрываете столько женственности», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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