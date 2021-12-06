В своем стиле: Собчак в платье с полупрозрачной юбкой и кожаном корсете предстала на публике

Ксения Собчак успевает проводить время с родными, несмотря на свой загруженный график. Она не только ведет несколько передач, берет интервью, но и часто посещает светские рауты. Блондинка также много путешествует.

Только за последний месяц она успела отдохнуть в Дубае с сыном Платоном и провести романтический уикенд с Константином Богомоловым в Нью-Йорке.

Но в декабре у Ксении прибавилось работы, так как начались премии и новогодние съемки. На этот раз телеведущая отметилась на Action Charity, которую вела с Игорем Верником.

На публике она предстала в черном платье мидакси с полупрозрачной юбкой и белыми манжетами. Образ разбавили кожаный корсет и ботинки на шнуровке. Собчак ранее уже не раз удивляла поклонников нарядами. Этот случай не стал исключением.

Многие отметили, что у Собчак выглядит эпатажно. Но нашлись и те, кому ее лук пришелся по вкусу.

«Ксения, вот это наряд!», «Выглядела бы как школьница, но этот корсет», «Каблуков не хватает», «Что это за образ? Все что было в шкафу?», «Ну вы даете, так дерзко выглядите», «Просто красотка! У вас свой бесподобный вкус», «Ксюша, как вам идут кружева» , «Вы умеете выделяться», «Ваши наряды легко узнать», «А юбка такая легкая, прям очень красивое платье», — стали писать пользователи Сети.

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