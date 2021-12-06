50-летняя Кудрявцева в белоснежной блузке с рукавами-буфами покрасовалась на съемках

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении. Лера не скрывает, что всегда любила наряжаться. Несколько лет назад ее гардероб высмеяла Ксения Собчак.

Но она также отметила, что ее коллега в последнее время поменяла стиль и стала выглядеть лучше. Блондинка для выходов в свет выбирает вечерние платья, а вот на съемках образы для нее подбирают стилисты.

Кудрявцева в последнее время часто проводит время в студиях, где записывает новогодние передачи и свои шоу. На этот раз она оказалась в гримерке перед съемками «Секрета на миллион».

Телеведущая предстала в черной юбке и белоснежной блузке с воздушными рукавами-буфами. Образ дополнял бант, украшающий наряд. Лера поправляла волосы, так как на днях с ней произошел конфуз. Сергей Лазарев выдернул ей пучок волос прямо на сцене.

Телеведущая призналась, что наложила фильтры. Она не стала хвастаться макияжем, который ей сделали. Но поклонники посчитали, что она выглядит по-прежнему очень привлекательно. Ее лук многим приглянулся.

«Как вам идут такие блузки», «Лерочка, какая вы женственная», «Очень красивая», «Как вы переживаете за волосы после случая с Сережей! Я вас понимаю», «Просто красотка», «Вы такая стройная и элегантная! Не перестаете восхищать», «Ох, какая вы», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Добавим, что в этом году Кудрявцева отпраздновала 50-летие.

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