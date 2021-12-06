Блеснула на паркете: Федорова в костюме со струящейся юбкой дебютировала на турнире Moscow Ball

Оксана Федорова уже давно стала медийной личностью. Она не раз побеждала в конкурсах красоты и завоевала титул «Мисс Вселенная». С тех пор прошло почти 20 лет, а Оксана остается для многих поклонников первой красавицей.

В 43 года она продолжает следить за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у брюнетки подрастают дети: Федор и Елизавета.

Обычно Федорова не только ведет передачи, но и часто появляется на публике. Ей доверяют организовывать разные мероприятия. Не так давно она показала, как умеет петь. А вот накануне телеведущая стала дебютанткой на турнире Moscow Ball.

Она вышла на паркет с 4-кратным чемпионом мира по 10 танцам Сергеем Рожковым. Оксана предстала в черном костюме с узкими брюками и белоснежной струящейся юбкой. Она грациозно двигалась, демонстрируя сложную хореографию.

Поклонники восхитились тем, как двигается Федорова. Многие отметили, что у нее настоящий талант. «Браво!», «Ну что за красотка», «Оксана, какая вы роскошная женщина», «Выглядите потрясающе», «Как вы двигаетесь! Это так красиво», «Как вам повезло с партнером», «Вы рождены для таких танцев», «Вот это мама дает! Просто прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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