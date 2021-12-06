«Сними меня красиво»: Барановская в шубе оверсайз цвета припыленной розы встала на четвереньки

Телеведущая поделилась кадрами, на которых карабкается по льду в элегантном зимнем наряде.

Юлия Барановская давно стала популярной телеведущей. Она сама воспитывает троих наследников, которых родила от футболиста Андрея Аршавина. Он не только не взял ее в жены, но и ушел к другой женщине.

Однако его личная жизнь так и не сложилась. А вот Юлия предпочитает не рассказывать о романах. При этом теперь она пересмотрела отношение к браку и считает, что женитьба — это взятие на себя отвественности.

Но пока Брановская сама занимается как воспитанием детей, так и зарабатыванием денег. Порой ей удается много путешествовать. Примечательно, что телеведущая решила поделиться кадрами, на которых предстала на Севере.

Она позировала среди льдов. Юлия предстала в шубе оверсайз из меха цвета припыленной розы, а также в меховой шапке. Она дополнили образ резиновыми белыми сапожками.

Барановской пришлось карабкаться и ползти, чтобы добраться до снега. Она буквально встала на четвереньки, чтобы не упасть. Скорее всего, кадры были сделаны на Кольском полуострове, где она успела побывать ранее.

«Эрист, сними меня красиво! Эрист снял», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что любят ее непосредственность. «Юля, вы даже в таком ракурсе обворожительны», «Отлично получилось, режиссеру «Оскара», «Какая же она классная», «Зарисовочка: я и лед. Все мы немного Юлия Барановская, когда скользко», «Прелесть какая! Сама непосредственность», — прокомментировали пост подписчики.

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