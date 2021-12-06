«Грудь совсем не прикрыта»: 43-летняя Пегова обнажила наливной бюст, показав, что прячет под платьем

Ирина Пегова в одном из своих интервью призналась, что в юности не обладала такими «сочными» формами. Даже скорее наоборот, была худенькой и тоненькой, как тростинка. Но с возрастом фигура будущей актрисы изменилась, появились женственные округлости и пышный бюст.

Своими роскошными прелестями бывшая жена Дмитрия Орлова не особо гордится. Занимаясь бальными танцами, актриса заметно похудела. Как говорил историк моды Александр Васильев, Ирина Пегова стала более ритмичной и гибкой. У нее появилась талия, стройные бедра — актриса стала выглядеть на все сто.

Ирина Пегова не стесняется демонстрировать соблазнительные формы. Так, на отдыхе актриса подняла камеру над головой, запечатлев свою наливную грудь в фантастическом декольте. Поклонники пришли в неописуемый восторг, увидев, что красавица-блондинка прячет под платьем.

«Грудь совсем не прикрыта!!», «Во всей красе», «О, боги!! Что это… как она решилась??», «Так соблазнительно и притягательно», «Кокетка», «Имеет полное право, выглядит бомбически», «Заигрывает и флиртует», «А глазки-то хитрющие», — написали фолловеры.

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