«Дала нырнуть за корсаж?»: Клава Кока вплотную прижалась округлыми полушариями груди к камере

Клава Кока из юной певицы превратилась в кумира миллионов. Поклонники по всей стране пытаются попасть на концерты красавицы-блондинки. Только на ее страничку в Instagram подписано более 7,4 миллионов человек. По слухам, поп-дива получает неплохие гонорары за свои шоу и рекламные посты в микроблоге. Кока не забывает о близких и одаривает своих родителей дорогими презентами. Да и сама певица любит путешествовать.

На отдыхе Клава Кока позировала в изящном купальнике, вплотную прижавшись крепкой маленькой грудью к камере, так, что поклонники смогли заглянуть певице за корсаж. Поп-дива смело блеснула молочно-белой платью, соблазнив фанатов девичьими прелестями. Такого от певицы ее поклонники не ожидали. Многие пришли в восторг от смелых пляжных снимков звездной блондинки.

«Дала нырнуть за корсаж??», «Зачем так грудями к камере прижиматься??», «Ой, половинки ваших яблочек не подрумянились, видна молочно-белая плоть», «Фигурка — отпад! Топчик», «Шикарно!», «Трусики бабкинские, вам такое не идет», «Грудь вот-вот выпрыгнет из лифа», «Срамота! Полуголая скачет по пляжу», «Всем свои телеса показала», «Ну стрекоза», — пишут фолловеры.

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