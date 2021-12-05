«А что Гарик? Трусы могла бы и оставить»: Асмус голышом возлежала на кровати «сдобой» кверху

Актриса из фильма «Текст» не стесняется позировать в костюме Евы.

Кристина Асмус позировала голышом, сняв с себя все до последней нитки. Поклонники звезды фильма «Текст» пришли в замешательство от такого откровенно-сексапильного контента в Instagram красавицы-блондинки.

Бывшая жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова полностью разделась и в таком виде улеглась на кровать, прикрывшись белой простынкой. На виду остался лишь крепкий «орешек» актрисы. Кристина сняла даже трусики, лишив фанатов последней «опоры».

«А что Гарик? Трусы могла бы и оставить», «Что за мода светить телесами без белья??», «Текст» — продолжение??», «Когда вошла во вкус и не можешь найти трусы, ходи голышом», «Харлашку этим не удивить», «А его уже другая радует», «Гарика такими фокусами не вернуть», «Шлепнуть бы вас по ягодичкам», «Ну стрекоза!» — пишут фолловеры.

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