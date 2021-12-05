«Красиво, а не пошло!»: Котова похвасталась голубым пиджаком, надев его на голое тело

Наряд певицы открыл очень много взору ее поклонников.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова выложила в Instagram пикантное селфи, на котором она запечатлелась в голубом пиджаке на голое тело.

Фанаты певицы получили возможность рассмотреть даже те участки кожи звезды, которые обычно прикрыты нижним бельем или купальником.

«Мне так красиво, а не пошло! — заявила 36-летняя Котова в подписи к фото. — Купила летом красивенный голубой пиджак и так и не надела его, а тут загорелое тело, поэтому в самый раз его надеть! Да и не пропадать же добру».

Артистка отметила, что загар, о котором идет речь, она получила в Египте. А теперь снова хочет на море – ради чего и выложила пикантный снимок.

Напомним, Котова пела в «ВИА Гре» в 2008-2010 годах и с тех пор занимается сольной карьерой, время от времени дразня фанатов в соцсетях своей аппетитной фигурой.

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