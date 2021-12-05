«Стринги разлепили попку! Гарик такое любит»: пассия Харламова без лифчика покрутила голыми ягодицами

28-летняя Екатерина Ковальчук покрасовалась едва ли не голышом, раздевшись до трусов.

Поговаривают, что резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов снова не одинок. Как говорится, свято место пусто не бывает. Бывший муж звезды фильма «Текст» утешился в объятиях молодой и перспективной актрисы. 28-летняя Екатерина Ковальчук, надо признать, как две капли воды похожа на Кристину Асмус. Та же фигура, оттенок волос, рост и внешность. Видимо, у юмориста есть свой любимый типаж.

На отдыхе Ковальчук показала, чем она влюбила в себя шоумена. Актриса игриво разделась до трусов, скинув даже лифчик. Так, звездная красотка покрутила крепкими ягодицами перед камерой, похваставшись упругими тылами.

«Ну какова красота!», «Стринги разлепили попку! Гарик такое любит», «Горяча!», «Асмус позавидует??», «Умеет же Харлашка найти подход к девушкам», «Опять себе красотку наш Гарик отхватил?? Везунчик», «Малышка на миллион», «А с виду такая скромняшка», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.