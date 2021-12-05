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«Стринги разлепили попку! Гарик такое любит»: пассия Харламова без лифчика покрутила голыми ягодицами

28-летняя Екатерина Ковальчук покрасовалась едва ли не голышом, раздевшись до трусов.

«Стринги разлепили попку! Гарик такое любит»: пассия Харламова без лифчика покрутила голыми ягодицами
Екатерина Ковальчук. Фото: Instagram.com/katerinakovalchyk

Поговаривают, что резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов снова не одинок. Как говорится, свято место пусто не бывает. Бывший муж звезды фильма «Текст» утешился в объятиях молодой и перспективной актрисы. 28-летняя Екатерина Ковальчук, надо признать, как две капли воды похожа на Кристину Асмус. Та же фигура, оттенок волос, рост и внешность. Видимо, у юмориста есть свой любимый типаж.

На отдыхе Ковальчук показала, чем она влюбила в себя шоумена. Актриса игриво разделась до трусов, скинув даже лифчик. Так, звездная красотка покрутила крепкими ягодицами перед камерой, похваставшись упругими тылами.

Любовница Гарика Харламова - Екатерина Ковальчук
Екатерина Ковальчук в стрингах сверкнула упругими ягодицами. Фото: Instagram.com/katerinakovalchyk

«Ну какова красота!», «Стринги разлепили попку! Гарик такое любит», «Горяча!», «Асмус позавидует??», «Умеет же Харлашка найти подход к девушкам», «Опять себе красотку наш Гарик отхватил?? Везунчик», «Малышка на миллион», «А с виду такая скромняшка», — пишут фолловеры.

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