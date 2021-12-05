«Это же неадекватный человек»: Тарасова ответила, почему не здоровается с Башаровым

Знаменитый тренер отмечает, что скандальный актер не изменил своего поведения.

Известного тренера фигуристов Татьяну Тарасову спросили, почему она до сих пор не здоровается с актером Маратом Башаровым.

Напомним, артист участвовал в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период», а также вел два сезона последнего в качестве ведущего.

Тарасова ответила, что просто не хочет общаться с Башаровым из-за истории с избиением его жены. Она пыталась поговорить с актером и вразумить его, но диалога не получилось. Больше тренер решила не тратить время на этого мужчину.

«Он взрослый человек. Он что, пить разве бросил? Чего с ним разговаривать?» — прокомментировала Татьяна Анатольевна в шоу «Секрет на миллион». «Прощения не заслуживает?» — уточнила ведущая Лера Кудрявцева. «Человек, который пьет, он пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение? Это же неадекватный человек», — ответила легендарная фигуристка.

Тарасова отметила, что не терпит хамства и всегда рубит правду-матку, если человек ей не нравится.

Напомним, в 2014 году Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой. В том же году она обвинила мужа в избиениях и пристрастии к алкоголю. Поведение актера широко освещалось в прессе и обсуждалось среди звезд шоу-бизнеса.

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