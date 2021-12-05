«Минус девять килограммов»: Наталья Рудова в тугом монокини повиляла стройными бедрами

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова разместила в последних Stories личного микроблога кадры похудевшего тела в соблазнительном купальнике.

Рудова облачилась в черно-красный монокини и покрасовалась на камеру перед зеркалом.

Наталья порадовалась за себя, поскольку смогла похудеть на девять килограммов.

«Ура! Минус девять килограммов. За 4,5 месяца со срывами. Уже не особо чувствую голод, сегодня второй день только яблоки. Это два самых сложных дня. Завтра уже последняя неделя и выход из диеты», – призналась Рудова.

Актриса подчеркнула тугими трусиками сочные формы. Наталья покрутила подтянутыми бедрами. Блондинка может также похвастаться рельефным прессом.

Рудова искренне радовалась своим похудевшим ногам. Несмотря на диету, Наталья осталась обладательницей роскошного бюста.

Отметим, что артистка начала бороться с последствиями роскошного отдыха за границей еще в начале осени. Рудова переодически ограничивает себя в еде.

Напомним, ранее Наталья Рудова показала свои пышные формы до похудения. Артистка в ярко-желтом бикини искупалась в бассейне.

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